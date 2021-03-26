Президент России Владимир Путин 26 марта 2021 года примет участие в заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

Путин возглавляет наблюдательный совет организации.

На заседании наблюдательного совета будут подведены итоги работы АНО за три года. По итогам встречи может быть дан старт четвертому сезону конкурса «Лидеры России».

АНО «Россия — страна возможностей» объединяет 26 проектов. Среди ключевых проектов АНО — «Лидеры России», «Цифровой прорыв», «Большая перемена».

По результатам конкурса «Лидеры России» 270 участников поднялись по карьерной лестнице.

По словам гендиректора организации Алексея Комиссарова, основная задача структуры — сделать так, чтобы каждый человек в нашей стране мог реализовать свой потенциал.

Все новости о заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» с участием Владимира Путина читайте в трансляции ИА REGNUM.