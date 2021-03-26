Путин поддержал идею о подготовке управленцев для сферы здравоохранения
В России не существует какой-либо платформы для подготовки управленческих кадров в системе здравоохранения, поэтому государству нужно поддержать сообщества, которые стали складываться в этой связи во время периода пандемии. Об этом 26 марта заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
«Трехмиллионной армии врачей нужна помощь, нужно создать для них комфортные условия труда. Это, прежде всего, должны делать главные врачи. Но главные врачи новой формации, те лидеры, которые обладают не только классическими знаниями, но и надпрофессиональными компетенциями — умением работать в команде, проектным менеджментом, стратегическим управлением. К сожалению, этому не учат в нынешних медицинских университетах». — Дмитрий Прокофьев, самый молодой главный врач Челябинской области.
«5 миллионов человек получили новые здания, новый опыт, новых друзей и новые возможности для своего развития», — Алексей Комиссаров, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей».
Путин удивился результатам конкурсов «России — страны возможностей»
Площадка «Россия — страна возможностей» серьёзно помогла обновлению кадров в системе государственного управления. Об этом 26 марта заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
«Социальные лифты в рамках этой работы очень неплохо реализуются. Школьники и студенты имеют возможность использовать свои лучшие качества для того, чтобы добиться тех целей, которые они перед собой ставят. Это очень хорошая возможность, чтобы стартовать и стартовать удачно», — Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин рассказал о своих впечатлениях от реализации проектов АНО «Россия — страна возможностей».
«Нам очень хотелось, на мой взгляд, это получилось, создать еще одну возможность для молодых людей, с тем чтобы они могли … реализовывать себя там, где они живут и учатся. Это дает результат. Я даже не ожидал, что 2 губернатора, несколько заместителей федеральных ведомств, мэры крупных городов, руководители крупнейших компаний, все они прошли через эту платформу».
Суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Дмитрий Штарев назначен заместителем директора по научной работе школы естественных наук ДВФУ. В 2020 году Штарев стал победителем по специализации «Наука».
"Для меня конкурс «Лидеры России» — это путевка к новым горизонтам. В начале, на этапе отбора и во время состязаний, это отличная проверка своих знаний и возможность попасть в сообщество единомышленников, а после, когда твои управленческие навыки оценивают на региональном и федеральном уровнях, ты понимаешь, что можешь решать более амбициозные задачи, чем те, которые ты перед собой ставил»,— рассказал Дмитрий Штарев.
Президентская платформа «Россия — страна возможностей» объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей стране.
Цель проектов — «дать равные возможности, чтобы каждый мог проявить себя, реализовать свой талант и профессиональный потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы».
За 3 года для участия в конкурсе «Лидеры России» зарегистрировались более 660 000 человек. Более 10 000 участников стали полуфиналистами. 333 человека стали победителями.
В 2021 году в конкурсе «Большая перемена» впервые помимо учащихся старших классов, смогут принять участие ученики 5−7 классов, а также студенты колледжей. Победители получат призы и премии.
26 марта стартует конкурс «Большая перемена». Мероприятие организовывает АНО «Россия — страна возможностей».
Цель проекта — дать каждому участнику раскрыть таланты. В прошлом году в конкурсе участвовало более 1 миллиона учащихся.