Москва, , 12:38 — REGNUM Колбасы не являются тем продуктом питания, который можно причислить к правильным и полезным. Более того, некоторым категориям граждан и вовсе стоит убрать их из своего рациона. Об этом сообщила врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.

Читайте также: Роскачество: в докторской колбасе найдены части слюнных желёз

По её словам, если есть каждый день сырокопчёную колбасу, то начнутся проблемы с давлением и почками, так как в ней содержится большое количество жира (до 44%), специй и соли.

«Это продукт деликатесный, для праздника. Ни в коем случае не на каждый день, — подчеркнула в беседе с радио Sputnik диетолог. — Особенно я бы не рекомендовала это делать сердечникам, гипертоникам, людям с патологией почек и подросткам с проблемами кожи. Юношеские прыщи очень сильно реагируют на специи и соль».

Ранее по теме: Признаки натуральной варёной колбасы указали в Роскачестве

Что касается варёной колбасы, то, предупреждает специалист, она не может считаться адекватной заменой мяса. Так, в ней содержатся вкусовые добавки (соль, перец, соевый соус), а также соя и крахмал. Чтобы придать колбасным изделиям привлекательный вид, в их состав добавляют различные пищевые красители, так как без них колбасы будут сероватого цвета. Именно такой цвет имеет вареное мясо.

Чтобы убедить в качестве колбасы, стоит сделать срез.

«Иногда, если колбаса сверху серая, то она просто залежавшаяся. Если же она на срезе такая же сероватая, тогда это правильная вареная колбаса», — пояснила Белоусова.

Она добавила, что варёную колбасу нетрудно приготовить самостоятельно, тогда точно можно быть уверенным в её качестве.