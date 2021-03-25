Оттава, 25 марта, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Канады добавило информацию о случаях образования тромбов в инструкцию по применению антикоронавирусной вакцины от компании AstraZeneca. Об этом говорится в опубликованном 24 марта заявлении ведомства.

(сс) Joel Rodrigues. Agência Brasília Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca

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Канадский минздрав обновил этикетки препаратов от коронавируса AstraZeneca и Covishield. Теперь в них указано, что в очень редких случаях после прививки могут образоваться тромбы.

При этом подчёркивается, что вакцина AstraZeneca — безопасное и эффективное средство защиты от коронавируса, и жителям страны следует её использовать. Помимо этой вакцины, в стране одобрены ещё три препарата от COVID-19.

Ранее некоторые страны приостановили использование вакцины от AstraZeneca после появления сообщений о случаях образования тромбов. Тромбы могут появиться в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у тех, кто прошёл вакцинацию.

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