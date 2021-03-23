Стокгольм, , 10:37 — REGNUM По словам Ричарда Бергстрёма, ответственного за вакцинацию населения Швеции от COVID-19, несмотря на опасения по поводу предполагаемых побочных эффектов и приостановки вакцинации в нескольких странах, спрос на препарат производства AstraZeneca в странах-членах ЕС не снизился. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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После сообщений о таких предполагаемых побочных эффектах, как образование тромбов и нарушения свертываемости крови, несколько стран решили приостановить вакцинацию препаратом Astra Zeneca.

После проведения расследования в Европейском агентстве лекарственных средств на прошлой неделе заявили, что вакцина «безопасна и эффективна». Никакой связи между вакциной и тромбами в итоге не обнаружено. Тем не менее расследование не смогло ни подтвердить, ни исключить, что нарушения свертываемости крови действительно были связаны с вакциной.

Однако, как подчеркнул Бергстрём в разговоре с журналистами издания, отказ стран-членов ЕС не привел к падению спроса на вакцину.

«Сообщения о побочных эффектах до сих пор не отразились на спросе на вакцину», — констатировал Бергстрём.