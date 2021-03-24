Бишкек, , 16:23 — REGNUM Власти Киргизии заинтересованы в использовании автоматизированной системы обработки таможенных данных ASYCUDA. Об этом заявил премьер-министр Улукбек Марипов в ходе переговоров с и. о. генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию Изабель Дюран.

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По словам высокопоставленного киргизского чиновника, цифровизация таможенной системы поспособствует сокращению времени таможенного оформления и исключит коррупцию на таможне.

«Внедрение этой системы в ряде стран позволяет надеяться, что возможное применение данной системы в нашей республике улучшит администрирование таможенных процедур и положительно скажется на доходах бюджета», — подчеркнул глава правительства.

В свою очередь представитель ООН выразила готовность оказать властям Киргизии содействие в этой и других сферах.

Напомним, что ASUCYDA — это автоматизированная система обработки таможенных данных, разработанная специалистами Конференции ООН по торговле и развитию. В настоящее время она уже применяется в 95 странах мира.

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