Бишкек, , 17:53 — REGNUM Первомайский районный суд Бишкека завершил рассмотрение уголовного дела, возбужденного против бывшего заместителя главы таможенной службы Киргизии Райымбека Матраимова по многочисленным фактам коррупции.

Суд (сс) succo

Гособвинение попросило назначить ему наказание в виде штрафа в размере 260 тысяч сомов (228 тысяч рублей) — с учетом того, что он согласился на сделку со следствием и выплатил государству 1,9 млрд сомов (1 млрд 666 млн рублей).

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Председательствующая судья Гульзат Дыйканбаева объявила, что суд признает Матраимова виновным и приговаривает его к выплате 260 тысяч сомов (228 тысяч рублей) штрафа в пользу государства, после чего арест с его банковских счетов должен быть снят.

Отметим, что Уголовный кодекс Киргизии за совершение преступлений, подпадающих под статью «Коррупция», предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

ИА REGNUM напоминает, что экс-заместителя главы киргизской таможни Райымбека Матраимова подозревают в развертывании крупных коррупционных схем на таможне и незаконном выводе $700 млн (около 51,7 млрд рублей) из Киргизии.

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