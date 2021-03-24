Москва, , 12:47 — REGNUM Дата оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию на сегодняшний день ещё не определена. Об этом 24 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля отметил, что пока понимания относительно дня проведения этого мероприятия не появилось.

«Как только у нас будет точно определена дата, сделаем сообщение. Никакие прикидки мы, как правило, не публикуем», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин намерен лично выступить перед участниками Федерального собрания. По его словам, такой сценарий прорабатывается в рамках подготовки к ежегодному посланию. При этом не обязательно, что мероприятие пройдёт в Кремлёвском зале. Всё будет зависеть от эпидемиологического режима, подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что оглашение послания президента РФ Федеральному собранию намечено на 7−8 апреля. В Кремле эту информацию не подтвердили.

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