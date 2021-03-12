Москва, , 12:16 — REGNUM В Кремле не подтверждают информацию о том, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет оглашено 7−8 апреля. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, не могу [подтвердить данную информацию]», — сказал Песков.

По его словам, никаких дат оглашения послания главы государства Федеральному собранию «пока не определено».

Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что оглашение послания президента РФ Федеральному собранию намечено на 7−8 апреля.

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