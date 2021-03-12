Москва, , 13:31 — REGNUM Намерение президента России Владимира Путина лично огласить послание Федеральному собранию не означает связи с процедурой вакцинации от коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 12 марта журналистам.

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Представителя Кремля спросили, означают ли планы президента на очное выступление, что он уже поставил прививку от COVID-19 или собирается поставить её в ближайшее время. Песков заявил, что не может ответить на этот вопрос.

Президент обещал сам сообщить, когда пройдёт вакцинацию, сказал пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков не подтвердил версии о том, что Путин выступит с ежегодным посланием к парламентариям 7 или 8 апреля, но отметил, что рассматривается сценарий личной встречи с участниками мероприятия.

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