Москва, , 10:58 — REGNUM В России стартовала международная межпартийная онлайн-конференция «Россия — Африка: возрождая традиции». В её работе примут участие более 70 зарубежных представителей из 24 стран Африки: в их числе главы некоторых африканских государств, руководители политических партий и эксперты.

Приветствие участникам международного мероприятия направил президент РФ Владимир Путин. Глава государства напомнил, что состоявшийся в 2019 году первый саммит Россия — Африка «придал мощный импульс развитию дружественных отношений нашей страны с государствами континента».

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«Ведётся совместная работа по реализации договорённостей, достигнутых в самых разных областях. Важную роль в укреплении российско-африканского взаимодействия, несомненно, призван сыграть межпартийный диалог, который успешно продвигается, несмотря на ограничения, продиктованные эпидемиологической ситуацией», — добавил российский лидер.

В ходе конференции планируется рассмотреть такие важные вопросы, как обеспечение мира и региональной безопасности, противодействие вмешательству во внутренние дела суверенных государств, упрочение экономических и гуманитарных связей и объединение усилий в борьбе с пандемией коронавируса.

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«Россия продолжит делиться опытом, накопленным в этой сфере, поставлять действенные вакцины, уже получившие широкое признание, а также оказывать комплексную медицинскую помощь», — подчеркнул Путин.

Глава государства рассчитывает, что международная конференция «не только внесет значимый вклад в углубление межпартийного сотрудничества, но и станет одним из этапов подготовки второго саммита Россия — Африка, намеченного на 2022 год».

Как сообщало ИА REGNUM, саммит Россия — Африка состоялся 23−24 октября 2019 года, на нём председательствовали президенты России и Египта.

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