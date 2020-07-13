Москва, , 16:10 — REGNUM Саммит Россия — Африка завершился впечатляющими результатами, ожидания от реализации его итогов оптимистичны. Об этом заявил 13 июля спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Богданов отметил, что на саммите были подписаны документы, а также коммерческие соглашения и контракты на общую сумму в размере 1 трлн рублей. Это даёт повод для серьёзного оптимизма относительно заявленных проектов.

Пандемия коронавируса оказала определенное влияние на работу с африканскими коллегами, однако в МИД продолжают общаться с ними по телефону, проводить видеоконференции, вести переписку.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит Россия — Африка состоялся 23−24 октября 2019 года, на нём председательствовали президенты России и Египта.

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