Москва, , 13:51 — REGNUM В 2020 году Москва сумела увеличить свой экспорт в страны Африки на 7%. Об этом 19 марта заявила заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анна Кузменко в ходе международного телемоста по вопросу сотрудничества Москвы со странами Африки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Экспорт в Африку вырос на 7% и составил 2,4 млрд долларов», — сказала Кузменко.

Чиновник отметила, что по прогнозам экспертов к 2050 году экономический потенциал стран Африки вырастет в десять раз. Именно поэтому этот рынок сбыта представляет большой интерес для российской столицы.

«Это гигантский потенциал для нашего сотрудничества», — заявила Кузменко.

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