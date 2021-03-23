Санкт-Петербург, , 23:35 — REGNUM Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека, после гибели петербургской школьницы во время туристического похода в Мурманской области в результате схода снежной массы.

Это уголовное дело стало уже вторым после трагедии. Ранее органы СКР по Заполярью возбудили уголовное производство по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В Петербурге фигурантом дела о халатности могут стать представители молодежной общественной организацией спортивного туризма и экстремальных видов спорта «СКИФ», которая и отправила в Хибины детскую тургруппу, в составе которой находилась погибшая позже 12-летняя Анастасия К. «СКИФ» действует на базе туристско-спортивного отдела ГБУ ДО «Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга» («ДДТ»), подведомственного администрации Приморского района.

Как установлено, группа из 16 человек, включая 13 несовершеннолетних, была отправлена для участия во Всероссийской зимней «Туриаде 2021», которой руководил мужчина, 1972 года рождения. Во время движения по необорудованному маршруту в Оленегорском районе Мурманской области группа попала под обрушение снежного массива, в результате чего петербургская школьница, ученица 6 класса школы Приморского района, оказалась под снегом и погибла.

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«Нахождение несовершеннолетней потерпевшей в составе туристической группы в опасной зоне — месте обрушения снежного массива — и ее гибель стали следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения должностными лицами, также из числа сотрудников «ДДТ», своих должностных обязанностей», — говорится в опубликованном вечером 23 марта официальном сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Расследование дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, после трагедии с петербургской школьницей было принято решение немедленно отозвать восемь тургрупп с участием несовершеннолетних, находившихся на маршрутах в Хибинах от клуба «СКИФ». Эвакуация детей потребовала больших усилий от спасателей.

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Администрация Приморского района начала проверку документов в ГБУ ДО «ДДТ», по которым была организована поездка с участием несовершеннолетних детей в Мурманскую область. В администрации выразили соболезнования в связи с трагедией и пообещали помощь семье погибшей петербурженки.

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