Мурманск, 23 марта 2021, 20:31 — REGNUM Спасательная операция в Хибинах осложняется непроходимостью местности. Об этом заявил заместитель директора департамента спасательных формирований МЧС России Петр Гриценко.
Работы по эвакуации туристов продолжаются, в них задействованы более 70 человек и 25 единиц техники.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 марта, в Хибинах в результате схода снежной массы погибла школьница из Санкт-Петербурга. Девочка находилась в горах в составе туристической группы, которую удалось эвакуировать только сегодня днем.