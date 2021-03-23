Мурманск, , 20:31 — REGNUM Спасательная операция в Хибинах осложняется непроходимостью местности. Об этом заявил заместитель директора департамента спасательных формирований МЧС России Петр Гриценко.

«Работы продолжаются, они осложняются большим количеством завалов из деревьев, глубоким и рыхлым снегом и валунами. Спасатели с помощью инструментов оттаскивали деревья и валуны. В данный момент продолжают выводить группу туристов, при этом работы осложняются ухудшением погодных условий — усилением ветра и снегопадом», — заявил Гриценко.

Работы по эвакуации туристов продолжаются, в них задействованы более 70 человек и 25 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 марта, в Хибинах в результате схода снежной массы погибла школьница из Санкт-Петербурга. Девочка находилась в горах в составе туристической группы, которую удалось эвакуировать только сегодня днем.