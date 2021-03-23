Мурманск, , 18:22 — REGNUM Организаторы туристического похода в Хибинах, в результате которого погиб ребенок, не учли сложный рельеф местности. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Мурманской области после проведения первых следственных действий.

«Сопровождающие детей педагоги перед выходом в многодневный лыжный поход с несовершеннолетними в труднодоступную местность не учли ее сложный рельеф, состояние и объем снежного покрова. На третий день похода в Хибинской тундре в 10 километрах от станции Имандра дети оказались в опасной близости от нависшей снежной массы на возвышенности, которая обрушилась при прохождении группы в непосредственной близости от нее», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 22 марта в результате обрушения снежной массы в Хибинах погибла девочка 2008 года рождения. Группу, в составе которой она была, удалось эвакуировать только сегодня, 23 марта — в районе ЧП наблюдается ураганный ветер.