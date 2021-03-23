Москва, , 14:35 — REGNUM В России менее чем через полторы недели перестанет действовать целый ряд льгот. Также это коснётся временных правил, которые были введены в 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году.

Новогодние выплаты на детей

Так, до 1 апреля граждане России ещё могут можно подать заявление на получение выплат размером пять тысяч рублей на каждого ребенка до восьми лет, указ о выплате которых президент РФ Владимир Путин подписал в декабре 2020 года. Напомним, эти выплаты российские семьи, которые ранее получал выплаты, назначенные главой государства в связи с пандемией, получили в беззаявительном порядке. По данным Минтруда РФ на 21 января 2021 года, на новогодние выплаты семьям с детьми до восьми лет в России было направлено свыше 68 млрд рублей. В общей сложности российские семьи получили 13,7 млн единовременных выплат на детей.

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Реструктуризация кредитов

С 31 марта теряют силу рекомендации Банка России о реструктуризации кредитов для граждан, у которых выявили COVID-19 или из-за пандемии коронавирусной инфекции существенно упали доходы. Заявление на облегчение обслуживания долга граждане, самозанятые и владельцы малого бизнеса могли подать с 1 января по 31 марта 2021 года. Предписание ЦБР распространялось на банки, микрофинансовые организации и потребительские кооперативы.

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Кроме того, 31 марта станет последним днём, когда будет действовать запрет Центробанка на принудительное выселение клиентов-должников.

Напомним, в январе-феврале 2021 года в России снизилось количество обращений в банки за реструктуризацией кредитов. При этом за неполный 2020 год этой возможностью воспользовались более чем 1,7 млн заёмщиков.

Больничные для работников 65+

Уже с начала апреля граждане России старше 65 лет не смогут оформлять больничные и получать выплаты по временной нетрудоспособности для соблюдения режима самоизоляции. Такое право было предоставлено правительством РФ в 2020 году всем работникам категории «65+», если они не работали в удалённом формате.

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Наличные для электронных кошельков

До 1 апреля граждане России не смогут пополнять наличными анонимные электронные кошельки. В частности, это касается WebMoney, PayPal и VK Pay, а также некоторых видов проездных и карт школьников. Пока Банк России разрешает это делать. Однако по истечение марта пополнять такие кошельки можно будет только с привязанного банковского счёта.

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