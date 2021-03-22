Москва, , 19:52 — REGNUM Просроченная задолженность российских граждан по кредитам в феврале 2021 года выросла на 1,7%. Такие данные приводятся в опубликованном 22 марта обзоре Банка России «О развитии банковского сектора».

«В розничном кредитном портфеле просроченная задолженность в соответствии с ожиданиями выросла на 16 млрд рублей (+1,7%), что сопоставимо со среднемесячным приростом прошлого года (+1,6%)», — говорится в сообщении.

Просроченная задолженность в корпоративном кредитном портфеле российских банков в феврале снизилась на 37,7 млрд рублей, или на 1,2%, что произошло «за счёт списания крупной задолженности юридического лица», сообщает регулятор.

ЦБ также информирует, что объем реструктуризации кредитов гражданам в феврале увеличился на 19,3 млрд рублей, или на 20,5%, компаниям малого и среднего бизнеса — на 16,3 млрд рублей, или на 16,4%.

Общий объём реструктурированных кредитов за период с марта 2020 года составил около 7,3 трлн рублей.