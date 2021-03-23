Лондон, 23 марта 2021, 09:41 — REGNUM Отдых президента Владимира Путина в сибирской тайге вызвал бурное обсуждение у читателей британской газеты Daily Mail. Многие из них высоко оценили решение российского лидера провести выходные на свежем воздухе.
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Обсуждая российского президента, комментаторы не обошлись без колкостей в адрес главы Белого дома по поводу его физической формы. Читатели вспомнили, что на прошлой неделе Байден при подъёме по трапу президентского самолёта несколько раз споткнулся.
Также читатели издания видят Байдена «держащимся обеими руками за поручни жизни» и в «защитной маске», проводящим встречи в Zoom из подвала Белого дома. Потом, по словам пользователей, американский лидер «пьёт теплое молоко и ложиться спать в восемь часов вечера».
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Также читатели вспомнили и резкие высказывания президента США Джозефа Байдена в адрес Путина и его уклончивый ответ на предложен российского лидера обсудить накопившиеся вопросы в прямом эфире.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин провёл выходные в Туве в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу. Российский лидер за рулём гусеничного вездехода вместе с главой Минобороны РФ совершили прогулки по заснеженной тайге в Сибири. Кроме того, они совершили пешие прогулки, во время которых осмотрели окрестности. Шойгу показал российскому президенту свою мастерскую, в которой он занимается изготовлением поделок из древесины.
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