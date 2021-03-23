Лондон, , 09:41 — REGNUM Отдых президента Владимира Путина в сибирской тайге вызвал бурное обсуждение у читателей британской газеты Daily Mail. Многие из них высоко оценили решение российского лидера провести выходные на свежем воздухе.

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«Кто-то назовёт это попыткой создать образ здорового и сильного лидера, проводящего время на свежем воздухе, но я думаю, что он на самом деле и есть такой лидер», — выразил уверенность пользователь PaperCutSurvivor.

Обсуждая российского президента, комментаторы не обошлись без колкостей в адрес главы Белого дома по поводу его физической формы. Читатели вспомнили, что на прошлой неделе Байден при подъёме по трапу президентского самолёта несколько раз споткнулся.

«Пока Путин занимается этим (отдыхает в тайге. — Прим. ИА REGNUM), так называемый «лидер свободного мира» не может по лестнице подняться по трапу и несколько раз подает вниз лицом», — отметил SilverIce.

Также читатели издания видят Байдена «держащимся обеими руками за поручни жизни» и в «защитной маске», проводящим встречи в Zoom из подвала Белого дома. Потом, по словам пользователей, американский лидер «пьёт теплое молоко и ложиться спать в восемь часов вечера».

«Мы обречены», — отметил Olderandslower.

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Также читатели вспомнили и резкие высказывания президента США Джозефа Байдена в адрес Путина и его уклончивый ответ на предложен российского лидера обсудить накопившиеся вопросы в прямом эфире.

«Им нужно было пригласить Байдена», — шутит Swiss fondue.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин провёл выходные в Туве в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу. Российский лидер за рулём гусеничного вездехода вместе с главой Минобороны РФ совершили прогулки по заснеженной тайге в Сибири. Кроме того, они совершили пешие прогулки, во время которых осмотрели окрестности. Шойгу показал российскому президенту свою мастерскую, в которой он занимается изготовлением поделок из древесины.

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