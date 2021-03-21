Москва, 21 марта 2021, 22:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время отдыха в Сибири бросил монетку в водоём для того, чтобы вернуться. Видео отдыха Путина с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу опубликовал телеканал «Россия 1».
Глава российского государства также выпил воды из колодца, находящегося на берегу.
Напомним, президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провели выходные в Сибири.
Они совершили пешую прогулку, в ходе которой глава Минобороны показал главе государства особенности местной природы. После этого Путин за рулем гусеничного вездехода вместе с Шойгу проехал на вездеходе по тайге.
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