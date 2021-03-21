Москва, 21 марта 2021, 22:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время отдыха в Сибири бросил монетку в водоём для того, чтобы вернуться. Видео отдыха Путина с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу опубликовал телеканал «Россия 1».

Владимир Путин. Сибирь
Владимир Путин. Сибирь
Kremlin.ru

Глава российского государства также выпил воды из колодца, находящегося на берегу.

Напомним, президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провели выходные в Сибири.

Они совершили пешую прогулку, в ходе которой глава Минобороны показал главе государства особенности местной природы. После этого Путин за рулем гусеничного вездехода вместе с Шойгу проехал на вездеходе по тайге.

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