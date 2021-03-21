Москва, , 15:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин и глава российского Минобороны Сергей Шойгу нынешние выходные проводят в Сибири. Кадры с отдыха главы Российского государства были 21 марта показаны в эфире телеканала «Россия-24».

На запечатлённых кадрах видно, как российский лидер за рулём гусеничного вездехода вместе с министром обороны страны совершают прогулки по заснеженной тайге в Сибири. Кроме того, они ходят в пешие прогулки и во время них осматривают окрестности, а также животных в данной местности.

Помимо того, глава Минобороны РФ показал российскому президенту свою мастерскую, в которой он занимается изготовлением поделок из древесины.

Отметим, это не первая поездка президента РФ в данную местность в редкие минуты отдыха. Так, в 2019 году, незадолго до своего дня рождения, российский лидер побывал в Республике Тува.