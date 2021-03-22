Москва, , 13:37 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России завершились консультации с послом РФ в Соединённых Штатах Анатолием Антоновым, на которые дипломат был приглашён после скандальных заявлений президента США Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Встреча длилась почти два часа.

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Дипломат, покидая задние на Смоленской площади в Москве, не стал комментировать ситуацию в российско-американских отношениях. Попытки журналистов получить от Антонова ответы на интересующие вопросы успехом не увенчались. Дипломат промолчал, а затем попросил пока его не беспокоить.

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Напомним, никаких комментариев для журналистов Антонов не стал давать и перед вылетом из Нью-Йорка в Москву. После выхода из здания посольства он помахал представителям прессы, а на вопрос, как настроение, показал жестом, что отличное.

Как сообщало ИА REGNUM, посол РФ в США Анатолий Антонов был вызван в российский МИД после скандальных заявлений президента США Джозефа Байдена, который вновь обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы, а также назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей».