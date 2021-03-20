Вашингтон, , 20:43 — REGNUM Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов вылетел в Москву для консультаций, сообщает 20 марта РИА Новости.

Антонов после выхода из здания посольства помахал журналистам, а на вопрос, как настроение, показал жестом, что отличное. Других комментариев российский посол давать не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден вновь обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы, а также назвал президента России Владимира Путина «убийцей». Ряд представителей российских властей назвал такие слова Байдена совершенно недопустимыми. Министерство иностранных дел РФ отозвало Антонова в Москву для консультаций.

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