Москва, , 12:08 — REGNUM Российский посол в США Анатолий Антонов сегодня утром, 22 марта, прибыл в здание Министерства иностранных дел РФ. Дипломат примет участие в консультациях о состоянии отношений между Россией и Соединёнными Штатами.

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Напомним, в Москву из Нью-Йорка Антонов прилетел накануне, 21 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, посол РФ в США Анатолий Антонов был вызван в российский МИД после скандальных заявлений президента США Джозефа Байдена, который вновь обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы, а также назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей».

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Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что консультации с послом России в США будут проводиться не только в Министерстве иностранных дел РФ, но и в других ведомствах, и они продлятся столько, сколько потребуется.