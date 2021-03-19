Москва, , 13:44 — REGNUM Процесс вакцинации от коронавируса в России находится под контролем, тревожных сигналов о применении вакцин нет. Об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила в опубликованном 19 марта интервью ТАСС.

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Говоря о возможных побочных эффектах вакцин, она отметила, что все производители, государства и системы здравоохранения ведут жёсткое наблюдение за состоянием вакцинированных людей. Любые тяжёлые симптомы после вакцинации идут «через систему», рассматривается вопрос о временной приостановке вакцинации.

«На данный момент я могу сказать, что в России все нормально, мы не видим тревожных сигналов», — сказала Вуйнович.

Она добавила, что в России хорошими темпами спадает количество новых заражений, тогда как в Европе наблюдается подъём заболеваемости COVID-19.

Вуйнович также отметила, что число заражений коронавирусом в России снижается хорошими темпами, в то время как в Европе снова наблюдается подъём.

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