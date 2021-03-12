Москва, , 14:53 — REGNUM Взаимодействие Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с Россией по вопросам сертификации вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» осуществляется постоянно. Об этом 12 марта заявила представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.

«Идёт еженедельная коммуникация между Женевой и Министерством здравоохранения России, Центром Гамалеи», — сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Вуйнович.

Он подчеркнула, что ВОЗ ожидает быстрого продвижения этого процесса.

«Миру нужна каждая хорошая эффективная вакцина, потому что нехватка вакцин — самая большая угроза для пандемии на этот момент», — подчеркнула представитель ВОЗ.

Вуйнович напомнила, что на данный момент российская вакцина находится на стадии оценки Всемирной организацией здравоохранения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что во Всемирной организации здравоохранения приветствовали результаты третьей фазы испытаний российской вакцины от короанвируса «Спутник V». Согласно данным, опубликованным в научном журнале Lancet, эффективность российской вакцины составила 91,6%. Тяжёлых побочных эффектов в ходе исследований выявлено не было. При этом препарат показал 100-процентную защиту от тяжёлого и среднего течения COVID-19.