Москва, , 08:46 — REGNUM Центральный банк Росии отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» (ЮМК банк», г. Краснодар), сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с тем, что банк допускал неоднократные нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По величине активов «ЮМК банка» занимал 222-е место в банковской системе РФ. В кредитном учреждении назначена временная администрация.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта, Центральный банк России принял решение об отзыве и аннуляции лицензий у четырех российских банков.

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