Москва, , 12:04 — REGNUM Сегодня, 12 марта, Центральный банк России принял решение об отзыве и аннуляции лицензий у четырех российских банков, сообщается на сайте регулятора.

Лишились лицензии два московских банка — АО КБ «ФорБанк» (221-е место в банковской системе РФ).и ООО КБ «Современные стандарты бизнеса» (352-е место) и АО «Небанковская кредитная организация «Сетевая расчётная палата» (г. Казань, 277-е место).

Аннулирована лицензия ООО КБ «Альба Альянс» (г. Москва) по ходатайству самой кредитной организации. Банк занимал 282-е место в банковской системе РФ.

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