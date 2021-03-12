Москва, , 11:49 — REGNUM Центробанк России с 12 марта аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Альба Альянс» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что коммерческий банка сам направил ходатайство в ЦБ РФ о добровольном аннулирования лицензии. Он является участником системы страхования вкладов

По величине активов банк «Альба Альянс» занимал 282 место в банковской системе РФ. В кредитном учреждении назначат ликвидационную комиссию.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 марта ЦБ РФ отозвал лицензию у трех банков — «Современные стандарты бизнеса», «ФорБанк» и «Сетевая расчётная палата».

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