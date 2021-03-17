Москва, , 15:55 — REGNUM Роль Североатлантического альянса в украинском урегулировании, несмотря на заявления НАТО о желании обсуждать конфликт на Украине, деструктивна. Об этом 17 марта заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

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Российский дипломат указал на то, что НАТО продолжает настаивать на необходимости обсуждения Украины в рамках Совета Россия — НАТО, но это не имеет смысла.

«Страны НАТО продолжают настаивать на том, чтобы эти встречи были посвящены в основном внутреукраинскому конфликту. Это, с нашей точки зрения, абсолютно бессмысленное занятие», — подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что ситуация на Украине в еженедельном режиме обсуждается на постоянном Совете ОБСЕ, на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Грушко добавил, что Россию не может не тревожить тот факт, что страны НАТО осуществляют программу военной поддержки на Украине, пишет ТАСС.

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«Все это противоречит самому смыслу Минского комплекса мер, поскольку поощряет партию войны, а не приближает перспективы политического решения», — сказал замглавы МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предоставление Украине статуса партнёра НАТО с расширенными возможностями является поощрением западным военным блоком войны Киева против Донецка и Луганска. По её словам, если бы западный военный блок был заинтересован в прекращении войны в Донбассе, он поступил бы иначе.

Захарова подчеркнула, что такой заинтересованности у НАТО нет, ведь тогда, если бы война прекратилась, «трудно продолжать пугать обывателей надуманной российской угрозой», а также пришлось бы как-то объяснять усиление НАТО на востоке.