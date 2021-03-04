Брюссель, , 13:37 — REGNUM Крым не смог бы воссоединиться с Россией, если Украина в 2014 году была бы членом НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг 4 марта, выступая в Колледже Европы в Брюгге.

«Этого бы не случилось, потому что цель существования НАТО — защищать каждого союзника. Если атакован один союзник, то действует правило: один за всех и все за одного», — сказал чиновник, комментируя вопрос Крыма.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума. Поводом для проведения волеизъявления стал государственный переворот на Украине, результаты которого не приняли жители полуострова.

Напомним, ранее бывший депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол призвала готовиться к вооружённому захвату Крыма

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший посол США на Украине Уильям Тейлор заявил, что в НАТО существуют скептические настроения относительно членства Украины, однако США ничто не мешает признать Украину главным союзником вне альянса.

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