Москва, , 17:29 — REGNUM Предоставление Украине статуса партнёра НАТО с расширенными возможностями является поощрением западным военным блоком войны Киева против Донецка и Луганска, сообщила 17 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российский дипломат указала на то, что такой жест НАТО в адрес Киева сделан на фоне продолжения Украиной агрессии в отношении Донбасса, открытого пренебрежения Киевом Минскими соглашениями.

Так что реверанс НАТО в сторону Украины следует оценить как «целенаправленное поощрение такого деструктивного курса украинских властей». Если бы западный военный блок был заинтересован в прекращении войны в Донбассе, он поступил бы иначе.

Захарова отметила, что такой заинтересованности у НАТО нет, ведь тогда, если бы война прекратилась, «трудно продолжать пугать обывателей надуманной российской угрозой», а также пришлось бы как-то объяснять усиление НАТО на востоке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о предоставлении североатлантическим альянсом Украине вышеуказанного статуса было объявлено 12 июня.

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