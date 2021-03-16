Токио, , 09:15 — REGNUM Японский премьер-министр Ёсихидэ Суга получил первую дозу антикоронавирусной вакцины от американской компании Pfizer в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом, которая намечена на апрель. Об этом сообщает 16 марта Kyodo.

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Процедуру Суга прошёл публично, среди японских чиновников это первый случай. Вторую дозу вакцины 72-летнему политику введут перед его вылетом в Вашингтон. «Было не больно, хоть и казалось, что наоборот»,— сказал Суга журналистам после инъекции.

Ранее председатель правительства Японии заявлял, что получит вакцину на этапе, когда в стране начнут вакцинировать всех жителей старше 65 лет. Очная встреча руководителей США и Японии может пройти в Белом доме 9 апреля, сообщает газета Yomiuri.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии решили изучить все данные, связанные с применением британской вакцины против коронавируса AstraZeneca и побочными эффектами.

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