Токио, , 07:53 — REGNUM Японские власти анализируют всю имеющуюся информацию, связанную с применением британской вакцины от компании AstraZeneca и ее побочными эффектами, заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в эфире телеканал NHK.

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"Сейчас мы занимаемся сбором и анализом всей необходимой информации, решение будет принято на основе мнений специалистов», — заявил он.

Сам Суга привился американским препаратом от компании Pfizer.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд европейских государств приостановил использование вакцины от AstraZeneca для прививок против коронавирусной инфекции. Поводом для отказа послужили случаи тромбоза у привитых пациентов.

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