Осло, 13 марта, 2021, 18:56 — ИА Регнум. В Норвегии госпитализировали трех медицинских работников, которые ранее прошли вакцинацию от COVID-19 препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом 13 марта сообщила газета Aftenposten со ссылкой на Норвежский институт здравоохранения.

(сс) Joel Rodrigues. Agência Brasília Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca

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В сообщении института отмечается, что молодые люди, которые проходят лечение в стационаре, попали в больницу с тромбами.

Как передавало ИА REGNUM, 12 марта в компании AstraZeneca в ответ на приостановку рядом стран вакцинации от COVID-19 её препаратом заявили, что повышенного риска эмболии лёгочной артерии и тромбоза глубоких вен у привитых вакциной производства AstraZeneca нет.

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