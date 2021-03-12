Лондон, , 18:28 — REGNUM Повышенного риска эмболии лёгочной артерии и тромбоза глубоких вен у привитых вакциной производства AstraZeneca нет, передаёт 12 марта CNN.

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Об этом заявили в европейской компании в ответ на приостановку рядом стран вакцинации от коронавируса её препаратом. AstraZeneca пояснила, что опирается в своих выводах на масштабный анализ показателей безопасности.

Компания выступила в поддержку расследования случаев осложнения у вакцинированных её препаратом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Люксембург, Таиланд и прибалтийские республики приостановили применение вакцины AstraZeneca после заявления из Дании и Италии о серьёзных осложнениях среди привитых.

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