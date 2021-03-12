Москва, , 14:23 — REGNUM Апелляционная жалоба на решение Лефортовского суда Москвы о продлении меры пресечения в виде ареста советнику главы «Роскосмоса Ивану Сафронову будет рассмотрена в Московский городской суд на следующей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

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«Заседание назначено на 18 марта», — уточнила представитель суда.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший журналист «Коммерсанта», советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов был арестован в июле 2020 года по подозрению в государственной измене. Его обвиняют в том, что с 2012 года он работал на чешскую разведку, которой передавал военно-техническую информацию о поставках российского вооружения для стран Африки. Конечным получателем информации от Сафронова якобы были Соединённые Штаты.

2 марта Лефортовский суд по просьбе следствия продлил арест Сафронову до 7 мая.