Москва, , 14:01 — REGNUM Высшее российское руководство не может и не собирается вмешиваться в судебный процесс против советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 2 марта журналистам.

«Вмешиваться в это мы не имеем возможности и не имеем желания, и виновность Сафронова также может определить только суд», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что не может оценить обоснованность прошения следствия о продлении Сафронову меры пресечения в виде ареста. Он добавил также, что президенту Владимиру Путину не докладывают о каждом процессуальном действии по этому делу. Это не требуется, и невозможно.

На 2 марта в Лефортовском суде Москвы назначено заседание по ходатайству ФСБ о продлении меры пресечения Сафронову.

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