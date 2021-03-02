Москва, , 13:59 — REGNUM Следствие просит Лефортовский суд Москвы продлить срок ареста советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова до 7 мая. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе суда.

«Следствие просит суд продлить Сафронову меру пресечения до 7 мая 2021 года», — сообщили в суде.

Ходатайство будет рассмотрено сегодня, 2 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-корреспондент газет «Коммерсантъ» и «Ведомости», а в настоящее время — советник главы госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов был задержан и арестован в июле 2020 года по делу о госизмене, свою вину он не признает.

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