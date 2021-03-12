Братислава, 12 марта, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Альтернативы международному сотрудничеству в борьбе с новыми инфекциями нет, и российские разработки в спасении человечества от них заслуженно займут ведущие позиции, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 12 марта, комментируя высказывания министра здравоохранения Словакии Марека Крайчи.

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Как сообщалось ранее, Крайчи заявил о своем намерении уйти в отставку. В правящей коалиции возникли серьезные разногласия из-за решения премьер-министра Игора Матовича закупать в России вакцину «Спутник V». Отставка профильного министра, то есть его самого, позволит снизить градус напряженности, полагает Крайчи.

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« Происходящее в Европе вокруг российской вакцины «Спутник V» и в целом проблематики вакцинации от новой коронавирусной инфекции заставляет вспомнить известное русское выражение «мышиная возня». Вернее сказать, идёт возня «политических мышей» вокруг ответственных решений здравомыслящих политиков и профессионалов-медиков.

Альтернативы международному сотрудничеству в борьбе с этой и другими новыми инфекциями, которые наверняка будут появляться, нет. И российские разработки в спасении человечества от них, уверен, заслуженно займут ведущие позиции.