Братислава, , 07:36 — REGNUM Противоречия в вопросе закупки Словакией российской вакцины «Спутник V» стали причиной увольнения словацкого министра здравоохранения Марека Крайчи. Об этом на пресс-конференции 11 марта заявил премьер-министр республики Игорь Матович.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Глава правительства объяснил, что ранее он инициировал поставку в страну этого препарата. Недовольные таким шагом представители правых партий из правящей коалиции Словакии изначально потребовали отправить в отставку самого Матовича.

Однако противодействие со стороны словацкого президента Зузаны Чапутовой заставило их выдвинуть новый ультиматум: добиваться увольнение министра здравоохранения республики, который одобрил применение «Спутника V». В противном случае инициаторы указанного требования угрожали разорвать коалицию.

Матович назвал ультиматум «абсурдным, бесчеловечным и аморальным», а уволенного Крайчи — «ритуальной жертвой» разногласий в коалиции. Кроме того, премьер-министр высоко оценил работу министра, отметив, что за весь период пандемии Крайчи «отпахал» больше других, несмотря на постоянные обвинения в неудачах проведения кампании по борьбе с распространением COVID-19.

По мнению главы правительства, отставка руководителя министерства была логичной лишь после старта вакцинации «Спутником V» в Словакии, поскольку требование об увольнении связано именно с закупкой этого препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта Игорь Матович сообщил, что Словакия не будет возвращать России партию вакцины «Спутник V», поскольку препарат нужен для спасения жизней жителей республики. Так он ответил на внутреннее и международное политическое давление на власти страны в связи с приобретением российской вакцины. Москва предложила руководству Словакии вернуть препарат в РФ без наложения штрафа.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Словакии отказался возвращать «Спутник V» России