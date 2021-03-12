Москва, , 11:47 — REGNUM Власти Украины должны отказаться от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. Об этом сегодня, 12 марта, в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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«Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий», — подчеркнула дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер украинской делегации в контактной группе по мирному урегулированию Алексей Арестович заявил, что Германией и Францией план по урегулированию в Донбассе, по так называемой реализации кластеров мирного процесса. Его планируется представить до конца марта 2021 года. Арестович заявил, что у России в этом контексте есть три варианта действий: принять новое предложение, не принять или продолжать переговоры исключительно в рамках «нормандского» и «минского» форматов.

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В Кремле заявили, что Российская сторона не получала от Украины нового плана по урегулированию в Донбассе. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль обеспокоен ростом напряжённости на линии соприкосновения в Донбассе, так как с этим связана угроза различных провокаций.