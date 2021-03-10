Киев, , 20:04 — REGNUM До конца марта будет официально представлен план по урегулированию в Донбассе, разработанный Германией и Францией, по т.н. реализации кластеров мирного процесса, заявил сегодня, 10 марта, спикер украинской делегации в контактной группе по мирному урегулированию Алексей Арестович.

Представитель Киева подчеркнул, что это относительно новая инициатива, предложенная в рамках «нормандского формата», подробности которой пока не разглашаются.

Арестович заявил, что у России в этом контексте есть три варианта действий: принять новое предложение, не принять, или продолжать переговоры исключительно в рамках «нормандского» и «минского» форматов.

«Москва договариваться не хочет — хочет давить и получать… Проблема Кремля в том, что в средствах давления он ограничен — на него самого давят, ЕС и США, давит Украина — возможностью проведения военной операции, по крайней мере, Кремль так это себе представляет», — отметил спикер Киева.

ИА REGNUM отмечает, что сегодня же глава делегации Украины в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Киев собирается предложить новый мирный план урегулирования, но не сообщил подробностей.

«Но если вторая сторона откажется, тогда у нас останется только одно — защищаться. И Украина не будет одинока, ей поможет Европа и США», — добавил он.