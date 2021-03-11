Москва, , 13:03 — REGNUM Российская сторона не получала от Украины нового плана по урегулированию в Донбассе, о создании которого заявили в Киеве. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 11 марта журналистам.

Он отметил, что Кремль обеспокоен ростом напряжённости на линии соприкосновения в Донбассе, так как с этим связана угроза различных провокаций.

Российской стороне не поступали предложения о встречах и других двусторонних контактах президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В планах нет и телефонных бесед двух лидеров, хотя их можно оперативно согласовать при необходимости, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак объявил о доработке «плана мирного урегулирования» конфликта в Донбассе, который Киеву предложили Германия и Франция. Этот документ «отвечает духу Минских соглашений», отмечал он. Песков 10 марта заявил, что не располагает информацией об этом плане.

Читайте также: В МИД РФ не слышали про план урегулирования в Донбассе, предложенный ФРГ