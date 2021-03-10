Москва, , 17:33 — REGNUM Министерство финансов России на безлимитных аукционах 10 марта разместило два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму более 43,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии №26 233 с датой погашения 18 июля 2035 года на сумму 33,258 млрд рублей. Спрос при этом составил 43,010 млрд, средневзвешенная цена — 92,8961% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,01% годовых.

Также ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом серии №26 236 с погашением 17 мая 2028 года на 9,977 млрд рублей при спросе в 42,633 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 95,0311% от номинала, средневзвешенная доходность — 6,68% годовых.

Таким образом, за период с начала года Минфин разместил ОФЗ на общую сумму около 360 млрд рублей. Согласно плану по заимствованиям на внутреннем рынке за I квартал 2021 года ведомство намерено разместить на аукционах государственные облигации в общей сложности на 1 трлн рублей, а за весь текущий год — на 3,7 трлн рублей.