Ереван, , 14:27 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует повторно направить президенту республики Армену Саркисяну предложение назначить Артака Давтяна новым начальником Генерального штаба вооруженных сил страны. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе правительства.

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«Пашинян повторно и с обоснованиями направит президенту предложение о назначении Давтяна начальником Генштаба», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава генштаба Армении Оник Гаспарян был отправлен в отставку. Пашинян прочит на эту должность Артака Давтяна, о чём он подал ходатайство президенту республики Армену Саркисяну. Однако Саркисян не стал подписывать соответствующее предложение.

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