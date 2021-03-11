Ереван, , 13:35 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать предложение премьер-министра страны Никола Пашиняна о назначении новым главой армянского генерального штаба Артака Давтяна. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба армянского лидера.

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"Президент Армен Саркисян со своими возражениями вернул предложение премьер-министра о назначении Артака Давтяна начальником генерального штаба вооруженных сил», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предварительное расследование уголовного дела в отношении лидера армянского оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазгена Манукяна завершено Следственным комитетом (СК) Армении.