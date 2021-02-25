Российский политолог Алексей Мухин прокомментировал слова Пашиняна о российских ракетах, после которых военные потребовали отставки премьера.
«Слова Никола Пашиняна об «Искандерах» следует рассматривать как элемент конкурентной борьбы в сфере ВТС (военно-технического сотрудничества, — прим. ред.). Пашинян работает на стороне НАТО-вского ВПК», — считает Мухин.
Алиев пригрозил Армении
Реванш Армении взять не удастся, заявил 25 февраля азербайджанский президент Ильхам Алиев на публичном мероприятии, сообщает АзерТАдж.
Пашинян приказ военным «заниматься своим делом»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал военных республики, которые ранее потребовали отставки, заниматься своими непосредственными обязанностями.
Президент Армении заявил о поиске путей мирного урегулирования ситуации
Президент Армении Армен Саркисян заявил, что принимает меры по снижению напряженности в республике. Об этом 25 февраля сообщает его пресс-служба.
Генпрокуратура Армении предостерегла военных от неконституционных действий
Заявление Генштаба вооружённых сил Армении с требованием отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна может иметь катастрофические последствия для безопасности страны и граждан. Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры страны.
В центре Еревана проходит митинг оппозиции
Сторонники оппозиционного армянского объединения «Движение за спасение родины» проводят митинг на площади Свободы в центре Еревана для того, чтобы потребовать отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и выразить свою поддержку армии республики.
Генштаб ВС Армении подтвердил требование отставки Пашиняна
Генштаб ВС Армении подтвердил требование отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. Об этом 25 февраля говорится в заявлении пресс-службы Генштаба.
Служба нацбезопасности Армении предостерегла граждан от провокаций
Все государственные органы Армении выполняют свои функции в полном объеме, гражданам следует воздержаться от противоправных действий. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 25 февраля на официальном сайте Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.
Глава МИД Турции назвал происходящее в Армении попыткой переворота
Турция осуждает попытки насильственного захвата власти в любой стране, и это же относится и к Армении. Об этом 25 февраля заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
Лавров обсудил с главой МИД Армении ситуацию в республике
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Армении Арой Айвазяном ситуацию в республике. Об этом 25 февраля сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Пашинян назвал ситуацию в Армении напряженной
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что исключает возможность гражданских столкновений на территории страны. Он сказал об этом 25 февраля свои сторонникам на площади Республики в Ереване.
Пашинян заявил, что уволенные им военные остаются его «братьями»
Представители Генштаба Армении, которые были уволены премьер-министром страны Николом Пашиняном после того, как они потребовали его отставки, остаются главе правительства страны «братьями, солдатами нашей родины». Об этом Пашинян заявил 25 февраля перед своими сторонниками на площади Республики в Ереване.
Пашинян: ситуация в Армении остаётся управляемой
Ситуация в Армении остается управляемой, а требование Генштаба страны об отставке премьер-министра республики Никола Пашиняна было эмоциональным решением. Об этом 25 февраля глава армянского правительства заявил своим сторонникам, которые собрались на площади Республики в Ереване.
Партия «Процветающая Армения» призвала Пашиняна уйти в отставку
В оппозиционной партии «Процветающая Армения» считают заявление Генштаба Армении с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна переломным моментом и призывают главу правительства страны незамедлительно уйти в отставку. Об этом 25 февраля говорится в заявлении партии.
Вооруженные силы Армении подчиняются народу и премьер-министру — Пашинян
Премьер министр Армении Никол Пашинян заявил, что вооруженные силы республики подчиняются народу страны и ему. Он сказал об этом журналистам 25 февраля, когда вышел к своим сторонникам на площади Республики в Ереване.
Пашинян заявил, что не намерен бежать из Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни его семья не намерены покидать территорию страны. Он заявил об этом 25 февраля во время шествия со своими сторонниками по улицам Еревана.
Президент Армении получил предложение Пашиняна об увольнении главы Генштаба
Президент Армении Армен Саркисян получил предложение премьер-министра республики Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба ВС страны Оника Гаспаряна, который ранее потребовал его ухода в отставку. Об этом 25 февраля сообщили журналистам в пресс-службе президентского аппарата.
МИД РФ оценил ситуацию в Армении
Сложившаяся в Армении ситуация, когда армия страны объявила о недоверии премьер-министру Николу Пашиняну и потребовала его отставки, — это внутреннее дело страны. Об этом 25 февраля сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
Песков не стал комментировать слова Пашиняна об «Искандерах»
В Кремле не будут комментировать критические высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно российских комплексов «Искандер». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле встревожены обострением ситуации в Армении
В Кремле с тревогой следят за развитием политической ситуации в Армении, где армия страны объявила о недоверии премьер-министру Николу Пашиняну. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В минобороны Армении не комментируют призыв Генштаба к отставке Пашиняна
Министерство обороны Армении пока не комментирует заявление Генштаба вооруженных сил страны с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства. Об этом 25 февраля сообщил начальник главного управления информации и по связям с общественностью минобороны страны Геворг Алтунян.
В сети высмеяли жалобу Пашиняна на неработоспособность «Искандеров»
Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о «невзорвавшихся» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, купленных у России, вызвало реакцию в сети. Пользователи выразили своё мнение 25 февраля в социальной сети Facebook.
Пашинян освободил от должности главу Генштаба ВС Армении Гаспаряна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он уволил начальника Генерального штаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, ранее вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовавшего его отставки. Он сообщил об этом 25 февраля в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети Facebook.
Пашинян назвал заявления Генштаба ВС Армении попыткой военного переворота
Заявление Генштаба Вооруженных сил Армении с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и действующего правительства республики является «попыткой военного переворота». Об этом 25 февраля сообщил глава армянского правительства на своей странице в соцсети Facebook.
Генштаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна
Генеральный штаб вооруженных сил (ВС) Армении потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства. Об этом 25 февраля говорится в заявление Генштаба армянских ВС.
В Ереване требующие отставки Пашиняна перекрыли несколько улиц
Протестующие в Ереване, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрыли несколько улиц города.