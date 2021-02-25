После заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна по поводу неэффективности ракетных комплексов «Искандер» российского производства в ходе конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, Генштаб вооружённых сил Армении опубликовал заявление с требованием отставки Пашиняна и его правительства.

В свою очередь Пашинян потребовал от президента уволить начальника Генерального штаба, генерал-полковника Оника Гаспаряна, ранее вместе с 40 высшими офицерами потребовавшего его отставки. Позднее Генштаб ВС Армении подтвердил своё требование отставки премьер-министра.

На улицы вышли сторонники оппозиционного армянского объединения «Движение за спасение родины». На площади Свободы в центре Еревана они потребовали отставки премьер-министра и выражают свою поддержку армии.

Сторонники Пашиняна также вышли на улицы Еревана, к ним обратился сам премьер-министр, высказавший уверенность в том, что внутри страны у Армении врагов нет.

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