Ереван, , 02:52 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян может обратиться в Конституционный суд по вопросу правомочности увольнения главы Генштаба Оника Гаспаряна позже, для такого обращения не существует крайнего срока. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе администрации президента.

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Таким образом там прокомментировали заявления некоторых армянских политиков, которые утверждали, что крайний срок, когда Саркисян сможет обратиться в Конституционный суд Армении, истекает 9 марта.

«Сообщаем, что подобные мнения не имеют под собой основы — крайнего срока обращения в КС нет, и президент уже обратился в структуру с просьбой определить вопрос соответствия Конституции закона «О воинской службе и статусе военнослужащего», — говорится в распространённом заявлении.

Отмечается также, что на фоне продолжающегося в Армении политического кризиса Армен Саркисян вновь призвал всех к спокойствию, разуму и сдержанности.

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Ранее представитель оппозиции в Армении Ишхан Сагателян заявил, что получил заверения о том, что вопрос отставки начальника генштаба ВС Армении будет направлен в Конституционный суд республики.

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