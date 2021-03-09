Ереван, 9 марта 2021, 21:44 — REGNUM Глава правительства Армении Никол Пашинян должен явиться завтра, 10 марта, в Национальное собрание и подать в отставку, сообщил 9 марта журналистам оппозиционер Ишхан Сагателян.
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Заявление Сагателяна прозвучало во время акции протеста у здания армянского парламента вечером 9 марта.
Он от имени протестующей оппозиции сказал, что Пашиняну следует 10 марта до полудня прийти в Национальное собрание, подать заявление об уходе с поста премьер-министра и назначить дату парламентских выборов.
Оппозиционер добавил, что Пашинян не придёт — в этом уверены протестующие, перекрывшие вход в здание парламента.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ереване оппозиция перекрыла входы в Национальное собрание, чтобы депутаты не могли зайти в здание. Это сделано в ответ на бездействие депутатов, как заявляет оппозиция, по вопросу отставки Пашиняна.
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