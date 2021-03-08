Анкара, 8 марта, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Турция благодаря успешной экономической и социальной политике вошла в число немногих государств, минимизировавших по итогам 2020 года ущерб от пандемии. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, говорится в видеообращении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес участников Недели инвесторов Турции, организованной по линии UNDP IICPSD.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

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По его словам, в условиях пандемии в Турции было выделено 311 млрд лир на политику поддержки и поощрения национальной экономики, а объем поддержки населения составил 54 млрд лир.

Реджеп Тайип Эрдоган «Граждане Турции могут и сегодня на бесплатной основе воспользоваться множеством медицинских услуг, в том числе пройти тест на коронавирус. Власти нацелены на поддержку каждого гражданина».

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к участникам учений Mavi Vatan-2021, заявил, что Турция обязана быть сильной в военной и оборонной сферах, а не только в экономическом и политическом плане.

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